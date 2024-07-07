В Сеть слили характеристики самого тонкого складного смартфона Honor Magic V3

Snapdragon 8 Gen 3, как минимум

О складном смартфоне Honor Magic V3, считающимся самым тонким, стало известно больше благодаря утечкам в преддверии его официального запуска 12 июля. Magic V3 может похвастаться профилем, размером всего 9,7 мм в сложенном состоянии и весом 226 г.