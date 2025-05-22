В Сеть слили коробку Realme GT 7T, откуда стали известны ключевые характеристики

Опубликовано 22 мая 2025, 11:151 мин.
В Сеть слили коробку Realme GT 7T, откуда стали известны ключевые характеристикиПеред официальным запуском
Realme готовится представить смартфоны GT 7 и GT 7T 27 мая. В преддверии запуска в сеть попало фото коробки GT 7T, которое раскрыло его основные характеристики.
© realme
Realme GT 7T (модель RMX5085) получит процессор Dimensity 8400 Max, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство будет в новом синем цвете с системой охлаждения на основе графена.
Смартфон оснастят большим аккумулятором на 7000 мА·ч с быстрой зарядкой 120 Вт. Экран с яркостью до 6000 нит позиционируется как «Pro-Esports Display» — для игр. По слухам, диагональ составит 6,8 дюйма, разрешение — 1280p+, частота обновления — 120 Гц.
Основная камера — 50 МП (сенсор Sony IMX896), есть также широкоугольная камера на 8 МП и фронтальная — 32 МП.