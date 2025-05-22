В Сеть слили коробку Realme GT 7T, откуда стали известны ключевые характеристики

Realme GT 7T (модель RMX5085) получит процессор Dimensity 8400 Max, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство будет в новом синем цвете с системой охлаждения на основе графена.

Смартфон оснастят большим аккумулятором на 7000 мА·ч с быстрой зарядкой 120 Вт. Экран с яркостью до 6000 нит позиционируется как «Pro-Esports Display» — для игр. По слухам, диагональ составит 6,8 дюйма, разрешение — 1280p+, частота обновления — 120 Гц.