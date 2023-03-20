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19:49, 20 марта 2023
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В сеть слили новые изображения iPhone 15 Pro

Они показывают новый дизайн кнопок

Ранее в этом месяце источники сообщили, что грядущий iPhone 15 Pro получит новую объединённую кнопку громкости и новую кнопку отключения звука. Теперь CAD-файлы подтвердили информацию.

В сеть слили новые изображения iPhone 15 Pro

Фото: Unsplash

Изображения опубликовал инсайдер ShrimpApplePro. На них отлично видно новый дизайн кнопок.

В сеть слили новые изображения iPhone 15 Pro

ShrimpApplePro

У iPhone 15 Pro вместо двух отдельных кнопок для увеличения и уменьшения громкости будет одна общая. Также можно заметить уменьшенный выступ камеры.

Источник:9to5mac
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