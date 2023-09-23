В Сеть слили официальные рендеры смартфона Google Pixel 8 Pro

С другой стороны, стандартный Pixel 8 будет поставляться в вариантах Peony Rose, Grey и Obsidian Black. В отличие от Pro-версии, он оснащен двойной задней камерой.

Хотя оба телефона сохранили привычный внешний вид с закругленными углами, эти рендеры позволяют лучше рассмотреть доступные варианты расцветки.