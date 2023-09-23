В Сеть слили официальные рендеры смартфона Google Pixel 8 Pro

В Сеть слили официальные рендеры смартфона Google Pixel 8 ProУже привычный дизайн
Пока Google готовится представить свои новейшие смартфоны Pixel 8 и 8 Pro, в открытом доступе появились официальные рендеры обоих телефонов в различных цветовых вариантах. Ими поделился ресурс MySmartPrice.
Pixel 8 Pro будет доступен в трех разных цветах: Sky Blue, Porcelain и Black Obsidian. Он продолжает тенденцию дизайна, заложенную в серии Pixel 6, и имеет горизонтальный и выпирающий модуль, в котором размещена тройная задняя камера и светодиодная вспышка.
С другой стороны, стандартный Pixel 8 будет поставляться в вариантах Peony Rose, Grey и Obsidian Black. В отличие от Pro-версии, он оснащен двойной задней камерой.
Хотя оба телефона сохранили привычный внешний вид с закругленными углами, эти рендеры позволяют лучше рассмотреть доступные варианты расцветки.