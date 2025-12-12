В Сеть слили первые подробности необычных смартфонов Nothing Phone 4a и 4a Pro

Опубликовано 12 декабря 2025, 20:521 мин.
В Сеть слили первые подробности необычных смартфонов Nothing Phone 4a и 4a ProСерия выделяется дизайном
Nothing, очевидно, работает над новыми смартфонами Phone (4a) и Phone (4a) Pro, преемниками моделей 3a и 3a Pro, выпущенных в марте этого года. Согласно последним слухам, оба устройства будут оснащены чипами Snapdragon 7‑й серии, вероятно, Gen 4. Неясно, будут ли оба смартфона использовать один и тот же чип. Версия Pro может получит более мощный вариант.
© Nothing
Зато известно, что якобы только Phone (4a) Pro будет поддерживать eSIM. Цветовые варианты обеих моделей могут включать синий, розовый, белый и чёрный.
Что касается цены, утечка называет два значения для версии с 12 ГБ RAM и 256 ГБ памяти: $475 и $540. Возможно, первая цена относится к Phone (4a), а вторая — к Pro‑версии.
Кроме смартфонов, Nothing, по слухам, представит наушники Headphone (a). Они будут похожи на Headphone (1), но полностью пластиковые и выйдут в розовом, жёлтом, белом и чёрном цветах.
Релиз этих устройств ожидается одновременно.