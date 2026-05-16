В сеть слили подробности камер флагмана iQOO 16

Опубликовано 16 мая 2026, 08:061 мин.
В сеть слили подробности камер флагмана iQOO 16Основная на 50 Мп и перископический зум
В октябре, по слухам, выйдет флагман iQOO 16. Так, инсайдер Digital Chat Station поделился деталями о камерах будущего смартфона. Ранее сообщалось, мол компания тестирует для основной камеры два варианта: на 200 Мп и на 50 Мп.
Свежая утечка с инженерного образца показывает, что пока выбор пал на 50-мегапиксельный датчик с крупной матрицей 1/1,3 дюйма. Дополнять его будет перископный телеобъектив с «матрицей среднего размера». Сверхширокоугольную камеру в утечке не упомянули.
Внутри iQOO 16 скорее всего будет процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Экран — 6,85 дюйма от Samsung с разрешением 2K и частотой обновления 165 Гц.
Ёмкость батареи пока неизвестна. Работать смартфон будет на Android 17 с оболочкой OriginOS 7. Базовая версия на 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища может стоить примерно 730 долларов.