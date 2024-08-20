В сеть слили постер-приглашение на презентацию iPhone 16 с датой проведения

Согласно утечкам, Apple планирует провести мероприятие 10 сентября 2024 года. Именно на нем нас ждут анонсы iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max.

Источником информации стал известный инсайдер Majin Bu, который поделился изображением предполагаемого постера-приглашения с лозунгом «Ready. Set. Capture», что может указывать на новую функциональность камеры. Возможно, связанную с новой кнопкой захвата изображения.