В сеть слили прототип нового игрового смартфона Xiaomi

Новый смартфон заметили на платформе электронной коммерции Youxianyu. Там указано, что Black Shark 6 стоит 3900 юаней (около 43 тысяч рублей) и может похвастаться впечатляющими характеристиками, включая 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ хранилища, основную камеру Sony IMX686 и поддержку быстрой зарядки 120 Вт. Тем не менее, продукт, указанный на Youxianyu, явно является инженерным прототипом.