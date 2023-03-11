В сеть слили прототип нового игрового смартфона Xiaomi

13:02, 11 марта 2023
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В сеть слили прототип нового игрового смартфона XiaomiBlack Shark всё-таки не закрыли?
Появились первые свидетельства того, что Xiaomi готовится к выпуску нового смартфона Black Shark. Напомним, в этой линейке всегда выходили геймерские телефоны.
Фото: Black Shark
Новый смартфон заметили на платформе электронной коммерции Youxianyu. Там указано, что Black Shark 6 стоит 3900 юаней (около 43 тысяч рублей) и может похвастаться впечатляющими характеристиками, включая 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ хранилища, основную камеру Sony IMX686 и поддержку быстрой зарядки 120 Вт. Тем не менее, продукт, указанный на Youxianyu, явно является инженерным прототипом.
Ранее СМИ писали, что Black Shark столкнулась с серьёзными операционными проблемами, включая задолженность по выплатам сотрудникам и значительное сокращение количества рабочих мест.