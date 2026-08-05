Телефоны
Опубликовано 05 августа 2026, 12:35
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В Сеть слили рекламные материалы Google Pixel 11 Pro

Подтверждены некоторые характеристики
Инсайдер Evan Blass опубликовал маркетинговые изображения грядущего флагмана Google Pixel 11 Pro. Вместе с остальной линейкой его должны показать 12 августа.
В Сеть слили рекламные материалы Google Pixel 11 Pro

© Evan Blass

Судя по картинкам, дизайн схож с обычным Pixel 11, но с круглой светодиодной подсветкой Pixel Glow сзади. Она будет загораться, например, при уведомлениях.

© Evan Blass

Камерный блок теперь полностью выполнен из стекла, без металлической вставки справа. При этом сам выступ кажется «чуть более заметным». Из характеристик, которые можно разглядеть на утекших материалах, подтверждаются:

  • Телефотокамера получит цифровой зум до 120x.

  • Внутри будет установлен фирменный процессор Tensor G6.

  • Также в рекламе делается акцент на ИИ.

До официального анонса осталось чуть больше недели.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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