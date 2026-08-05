В Сеть слили рекламные материалы Google Pixel 11 Pro

Камерный блок теперь полностью выполнен из стекла, без металлической вставки справа. При этом сам выступ кажется «чуть более заметным». Из характеристик, которые можно разглядеть на утекших материалах, подтверждаются:

Телефотокамера получит цифровой зум до 120x.

Внутри будет установлен фирменный процессор Tensor G6.

Также в рекламе делается акцент на ИИ.

До официального анонса осталось чуть больше недели.