В Сеть слили рекламные материалы Google Pixel 11 Pro

Опубликовано 05 августа 2026, 12:351 мин.
В Сеть слили рекламные материалы Google Pixel 11 ProПодтверждены некоторые характеристики
Инсайдер Evan Blass опубликовал маркетинговые изображения грядущего флагмана Google Pixel 11 Pro. Вместе с остальной линейкой его должны показать 12 августа.
© Evan Blass
Судя по картинкам, дизайн схож с обычным Pixel 11, но с круглой светодиодной подсветкой Pixel Glow сзади. Она будет загораться, например, при уведомлениях.
Камерный блок теперь полностью выполнен из стекла, без металлической вставки справа. При этом сам выступ кажется «чуть более заметным». Из характеристик, которые можно разглядеть на утекших материалах, подтверждаются:
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Телефотокамера получит цифровой зум до 120x.
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Внутри будет установлен фирменный процессор Tensor G6.
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Также в рекламе делается акцент на ИИ.
До официального анонса осталось чуть больше недели.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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