В Сеть слили рендер бюджетного смартфона Google Pixel 9a

Судя по всему, Pixel 9a имеет форму, схожую с Pixel 9 и 9 Pro, с закругленными углами и немного большей фронтальной камерой. Видимые линии антенн указывают на металлическую рамку. Обои на изображении взяты из коллекции «Swirling Petals», пишут СМИ, хотя они «не похожи ни на один из существующих фоновых рисунков Pixel 9».

Судя по рендеру, ободки телефона выглядят ровными по бокам и снизу, в то время как верхняя часть немного толще. Это говорит о том, что 9a может следовать тенденциям дизайна линейки Pixel 2024 года. Однако из-за низкого разрешения изображения трудно подтвердить более мелкие детали.

Пока что оболочка для ОС выглядит такой же, любые серьезные обновления, скорее всего, появятся со следующим флагманом Google.