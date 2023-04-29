В Сеть слили рендеры первого складного смартфона Google

Внешний экран, если верить слухам, имеет диагональ 5,8 дюйма, а внутренний - 7,6 дюйма, оба с OLED-панелями и частотой кадров 120 Гц. Ожидается, что телефон будет оснащен тремя модулями камеры, включая 48-мегапиксельный сенсор и широкоугольный объектив, сверхширокоугольный и телеобъектив с 10,8-мегапиксельными сенсорами, а также 5-кратным оптическим зумом и 20-кратным гибридным. Телефон будет работать на базе процессора Google Tensor G2, и скорее всего время автономной работы составит до 24 часов.

Премьера Google Pixel Fold должна состояться 10 мая на мероприятии Google I/O.