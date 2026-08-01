Телефоны
Опубликовано 01 августа 2026, 16:48
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В Сеть слили все цвета Google Pixel 11, 11 Pro и 11 Pro XL

Анонс 12 августа
Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал изображения будущих флагманских смартфонов Pixel 11, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL.
В Сеть слили все цвета Google Pixel 11, 11 Pro и 11 Pro XL

© Evan Blass

На снимках показаны все цветовые варианты каждой модели. Обычный Pixel 11 появится в четырёх оттенках: предположительно, их назовут Light Sterling (светлый серебристый), Fuchsia (фуксия), Midnight Haze (полуночная дымка) и Moss (мох).

Pixel 11

© Evan Blass

Старшие модели — Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL — также будут доступны в четырёх цветах. Их возможные названия: Dune (дюна), Light Fog (лёгкий туман), Midnight Haze (тот же, что у базовой версии) и Pine (сосна).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Pixel 11 Pro

© Evan Blass

Напомним, что официальный анонс новой линейки запланирован на 12 августа.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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