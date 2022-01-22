В сеть слили все характеристики недорогого смартфона Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G

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В сеть слили все характеристики недорогого смартфона Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G26 января — презентация
Бренд Redmi готовится запустить серию Redmi Note 11 на мировых рынках. Запуск запланирован на 26 января, и ожидается, что мы увидим пять моделей: Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro 4G, Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro+ 5G. В сети уже опубликовали характеристики Note 11 Pro 4G.
Модель 4G имеет, в целом, те же характеристики, что и Note 11 5G. Смартфон будет оснащён 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+. Его частота обновления составит 120 Гц. Система камер у телефона будет четверной: датчики на 108 Мп, 8 Мп и два сенсора на 2 Мп. Селфи-камера тут будет 16-мегапиксельная.
В качестве процессора тут выступит MediaTek Helio G96. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 67-Вт зарядки.
Источник: Gizmochina