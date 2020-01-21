В сеть слили «живое» фото нового флагмана Huawei

Фотографии опубликовал инсайдер под ником Digital Chat Station. Если ему верить, он запечатлел рабочую модель Huawei P40 Pro. Впрочем, уверенным тут быть, как и всегда с утечками, нельзя.

По фотографии видно, что смартфон имеет изогнутый по бокам экран и двойную селфи-камеру. Она встроена в левый верхний угол передней панели. Увеличенная часть снимка, правда, почему-то сильно высветлена, но позволяет разглядеть указанные выше детали.

Рассмотреть заднюю панель смартфона на фотографиях не выйдет: на устройство, похоже, надет чехол.

Анонс новинки ожидается в марте текущего года.