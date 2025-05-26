В Сеть слили живое фото складного Samsung Galaxy Z Fold7

На фото видно знакомую тройную вертикальную камеру, но главное — это крупный блок камеры, на котором якобы видно 200-мегапиксельный основной сенсор. Для сравнения, в Z Fold6 стоит 50-мегапиксельный сенсор, который значительно меньше по размеру. Также на фото заметно, что вспышка расположена ниже.

По другим утечкам, Z Fold7 будет тоньше, чем многие конкуренты — в раскрытом виде его толщина составит 3,9 мм. Внутренний экран станет с более узкими рамками — всего 1 мм вместо 1,9 мм у предшественника. В смартфоне будет установлен процессор Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4400 мАч, как и в Z Fold6.

Для Z Flip7 ожидается использование процессора Exynos 2500 в большинстве регионов, а в Северной Америке и Китае — Snapdragon 8 Elite. Версия Z Flip7 FE может получить Exynos 2400.