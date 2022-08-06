В сеть слили живые фото новейших складных смартфонов Samsung

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В сеть слили живые фото новейших складных смартфонов SamsungУтечек уже так много, что, может быть, даже презентация не нужна
За четыре дня до мероприятия Galaxy Unpacked (состоится 10 августа), в сеть слили живые фото смартфонов Galaxy Z Fold 4 и Flip 4. Кажется, мы уже знаем о новинках слишком много.
Пользователь Twitter @noh_tech опубликовал снимки Z Fold 4 и Flip 4. Непонятно, откуда он взял фотографии, но они кажутся подлинными, учитывая, что они соответствуют рендерам.
В целом, Samsung, похоже, внесла не очень много изменений в дизайн смартфонов. Куда больше изменений будут под капотом. Так, оба телефона получат топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Кроме того, у Fold 4 будут новые датчики камеры, тогда как Flip 4 сможет похвастаться более впечатляющими характеристиками аккумулятора и зарядки.