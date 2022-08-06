В сеть слили живые фото новейших складных смартфонов Samsung

Утечек уже так много, что, может быть, даже презентация не нужна

За четыре дня до мероприятия Galaxy Unpacked (состоится 10 августа), в сеть слили живые фото смартфонов Galaxy Z Fold 4 и Flip 4. Кажется, мы уже знаем о новинках слишком много.