В Сеть утек ранний прототип складного Google Pixel Fold: была поддержка стилуса

Спецификации камеры включают 12,2-мегапиксельный основной сенсор IMX363 и 12-мегапиксельный ультраширокий IMX386.

Прототип работает на чипсете Tensor первого поколения и модеме Exynos 5123. Хотя pipit не вышел на рынок, он послужил предвестником будущего Pixel Fold, и определенно позволил компании "набить шишки", чтобы финальная версия получилась такой, какой получилась.