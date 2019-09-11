В сеть утек тизер осенних флагманов Xiaomi

Так, хоть компания официально и не объявила о дате анонса новых смартфонов, судя по последним данным, это может произойти уже 24 сентября. Что касательно достоверной информации, то сама Xiaomi уже заявила, что второй смартфон компании с поддержкой 5G, скорее всего Mi 9 Pro 5G, будет оснащен поддержкой фирменной сверхбыстрой беспроводной зарядки мощностью в 30 Вт.
Смартфон уже прошел сертификацию TENAA, благодаря чему стало известно, что устройство будет оснащено 6,39-дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 855 Plus, что в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти внутренней должно дать пользователям максимально комфортный пользовательский опыт. Емкость аккумулятора нового флагмана компании составит 4000 мАч.
Что касательно нового поколения Mi Mix, то устройство будет оснащено “дисплеем-водопадом”, который компания Vivo также будет использовать в своем Vivo NEX 3. Также, судя по имеющейся информации, Mi MIx 4 получит дисплей с частотой обновления в 90 Гц.