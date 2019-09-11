В сеть утек тизер осенних флагманов Xiaomi

Смартфон уже прошел сертификацию TENAA, благодаря чему стало известно, что устройство будет оснащено 6,39-дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 855 Plus, что в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти внутренней должно дать пользователям максимально комфортный пользовательский опыт. Емкость аккумулятора нового флагмана компании составит 4000 мАч.

Что касательно нового поколения Mi Mix, то устройство будет оснащено “дисплеем-водопадом”, который компания Vivo также будет использовать в своем Vivo NEX 3. Также, судя по имеющейся информации, Mi MIx 4 получит дисплей с частотой обновления в 90 Гц.