В сеть утек тизер с датой анонса Xiaomi 12

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В сеть утек тизер с датой анонса Xiaomi 12Судя по всему, случится это в конце декабря
Ранее в сети ходили слухи о том, что представить Xiaomi 12 должны уже в конце декабря. Сейчас же они подкрепились еще и утекшим тизером с датой анонса грядущего флагмана.
Так, в китайских социальных сетях появился рекламный тизер, на котором размещен легкоатлет и серебряный призёр чемпионата мира 2018 года Су Бинтянь. Его фотография сопровождается надписью «быстрее и стабильнее», а также датой анонса флагманского смартфона. Согласно опубликованным данным, представят новинку 28 декабря. Отметим, что 28 декабря 2020 года китайская компания Xiaomi представила Xiaomi Mi 11, поэтому эта дата выбрана не просто так.
В то же время, сами представители бренда пока информацию о дате анонса не подтвердили, но все указывает на то, что анонс состоится 28 декабря. Предполагается, что во время данного мероприятия будут показаны еще и Xiaomi 12X и 12 Pro. Ожидается, что представлена будет и фирменная прошивка MIUI 13.
Источник: weibo