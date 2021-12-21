В сеть утек тизер с датой анонса Xiaomi 12

В то же время, сами представители бренда пока информацию о дате анонса не подтвердили, но все указывает на то, что анонс состоится 28 декабря. Предполагается, что во время данного мероприятия будут показаны еще и Xiaomi 12X и 12 Pro. Ожидается, что представлена будет и фирменная прошивка MIUI 13.