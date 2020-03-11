В сеть утекла цена недорогого фирменного смартфона Google

Блогер опубликовал серию изображений будущей рекламы смартфона на билбордах. На них указано, что стартовая цена Google Pixel 4a составит $399 (примерно 28,8 тысячи рублей по текущему курсу). Столько же на старте стоил Pixel 3a.

Пока о новинке известно то, что она получит экран диагональю 5,8 дюйма и разрешением 2340 x 1080 пикселей. Работать аппарат будет на процессоре Snapdragon 730. Выйдет в версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Стоит отметить, что в прошлом году Google анонсировала Pixel 3a на специальной конференции I/O. В этом же году мероприятие отменили из-за эпидемии коронавирусной инфекции, поэтому неясно, как именно компания презентует новинку.