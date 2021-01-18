В сеть утекла цена следующей гибкой раскладушки Samsung

Согласно информации инсайдера, Galaxy Z Flip3 будет стоить около $1499. Если эта информация правдива, то можно сказать, что новый смартфон будет стоить всего на $50 больше, чем его предшественник Galaxy Z Flip 5G. Тем не менее, это всё ещё дорого. Но и мы не ожидали другого от устройства с гибким экраном.

Также источник сообщил, что устройство получит дисплей с ультратонким стеклом (Ultra Thin Glass, UTG) и частотой обновления 120 Гц. Диагональ главного экрана составит 6,7 дюйма. По слухам, Galaxy Z Flip3 будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 888.