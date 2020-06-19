Телефоны
Сегодня 13:16
В сеть утекла первая "живая" фотография экстремально быстрого смартфона ASUS ROG Phone 3
А также обновленные технические характеристики
Напомним, что нескольким ранее в сети публиковали результаты теста на производительность экстремально быстрого смартфона ASUS ROG Phone 3. Так, неанонсированному смартфону удалось набрать порядка 646 310 баллов. Сейчас же в сеть утекла первая “живая” фотография грядущего устройства.
Инсайдер, опубликовавший первое “живое” фото смартфона, также поделился некоторыми техническими характеристиками. Так, по его словам, смартфон работает на базе разогнанного процессора Snapdragon 865 с 16 ГБ оперативной памяти. Кроме того, если ранее сообщалось, что устройство может получить аккумулятор емкостью 5800 мАч, то по данным инсайдера, он получит все 6000 мАч, а также поддержку быстрой зарядки на 30 Вт.
Смартфон может получить 6,6-дюймовый OLED Full HD+ экран с частотой обновления 120 или и вовсе 144 Гц. На фотографии можно разглядеть трехмодульную камеру, основной датчик которой, по предварительным данным, получит разрешение 64 Мп.