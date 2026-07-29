В Сеть утекла ёмкость аккумуляторов Samsung Galaxy S27 Pro и S27 Ultra

Galaxy S27 Pro получит батарею с ёмкостью 5087 мА·ч. Производитель, скорее всего, будет указывать её как 5200 мА·ч. У Galaxy S27 Ultra же аккумулятор рассчитан на 5534 мА·ч, а в рекламных материалах, вероятно, укажут 5700 мА·ч.

В текущей Galaxy S26 Ultra, например, установлена батарея на 5000 мА·ч.

Как пишут СМИ, увеличение ёмкости, скорее всего, связано с тем, что Samsung «наконец переходит на новый тип анодов», из кремния и углерода. Китайские производители начали применять такую технологию несколько лет назад.