В сеть утекли цены грядущего игрового смартфона Xiaomi Redmi

В интернет утёк снимок экрана страницы Tmall, на которой показан смартфон в комплектации 8 ГБ RAM + 128 ГБ хранилища за 3499 юаней (около 41,5 тысячи рублей). Подлинность утечки, конечно, ещё не подтверждена.

Кроме того, надо понимать, что это цена для Китая, и глобальный вариант, скорее всего, будет стоить немного больше. Смартфон и называться будет для всего мира иначе: не Redmi K50 Gaming Edition, а POCO F4 GT.

Известно, что Redmi K50 Gaming Edition получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран, процессор Snapdragon 8 Gen 1, основную камеру на 64 Мп, аккумулятор ёмкостью 4700 мАч с поддержкой зарядки 120 Вт.