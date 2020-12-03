В сеть утекли цены и характеристики грядущих флагманских Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro

Утечка появилась в китайской соцсети Weibo. Если ей верить, в базовой версии Xiaomi Mi 11 камера будет состоять из 108-Мп датчика Samsung ISOCELL HM3 и 13-Мп датчика с широкоугольной оптикой. Что касается фронталки, то здесь говорят о 20-Мп камере. Xiaomi Mi 11 также получит аккумулятор ёмкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой 50-Вт зарядки по кабелю и 30-Вт беспроводной. Ещё у смартфона ожидается подэкранный сканер отпечатков пальцев NFC-модуль и экран частотой обновления 120 Гц. Цены на модель якобы стартуют с $610.

Старшая модель Xiaomi Mi 11 Pro в камере вместо 13-Мп дополнительного датчика получит 48-Мп. Утверждается, что тут будет и телефото камера на 48 Мп. Сообщается, что смартфон будет поддерживать быструю 120-Вт зарядку по проводу и 80-Вт беспроводную. Цены на Xiaomi Mi 11 Pro будут начинаться с $807.