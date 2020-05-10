В сеть утекли цены на грядущие бюджетные смартфоны Honor X10

Об этом пишет издание Gizchina. По информации журналистов, бренд выпустит две модели в серии — Honor X10 и Honor X10 Pro. Оба смартфона будут предлагаться в двух вариантах с различным набором памяти.

Сообщается, что новинки от Honor получат экраны с частотой обновления 90 Гц. В качестве аппаратной основы для обоих смартфонов, как уже было упомянуто в ранних утечках, выступит чипсет Kirin 820.

Что касается цены, то Honor X10 будет предлагаться в варианте 6/64 ГБ за $254 и в варианте 6/128 ГБ — за $283. Honor X10 Pro с конфигурациями 8/128 ГБ оценён в $339 и с конфигурациями 8/256 ГБ — в $382. Напомним, анонс новинок ожидается 20 мая.