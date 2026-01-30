В Сеть утекли цены на серию Samsung Galaxy S26 и, похоже, флагманы подешевеют

Сообщается, что версии нового флагмана с памятью 256 ГБ и 512 ГБ в Европе могут подешеветь на 100 евро. Однако самая дорогая модель на 1 ТБ, вероятно, сохранит прошлогоднюю цену.

Пока неясно, затронет ли снижение цен более простые модели — Galaxy S26 и S26 Plus. Аналитики считают, что даже если их стоимость останется прежней, базовый объем памяти увеличат до 256 ГБ.

Возможно, Samsung не будет предлагать бесплатные апгрейды памяти при предзаказе.

Пока это лишь слухи.