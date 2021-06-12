В сеть утекли цены нового смартфона Samsung с большой батареей

Согласно информации источника, Galaxy M32 будет оценён в Индии в 15 тысяч и 20 тысяч индийский рупий в зависимости от комплектации (это около 15 и 20 тысяч рублей по текущему курсу). Информатор также подтвердил некоторые характеристики Galaxy M32. У смартфона будет камера на 48 Мп, батарея на 6000 мАч, Super AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма, разрешением FullHD+, пиковой яркостью 800 нит, а также частотой обновления 90 Гц.

По другим утечкам известно, что Galaxy M32 будет работать на процессоре Helio G85 и под управлением Android 11. В качестве селфи-камеры у него выступит 20-Мп датчик изображения.