В сеть утекли цены новых среднебюджетных смартфонов Poco

Информацию, конечно, удалили, но журналисты успели переписать цены. Стало известно, что Poco F4 будет стоить 2200 злотых за конфигурацию 6/128 ГБ и 2400 злотых за конфигурацию 8/256 ГБ (около 27 тысяч и 30 тысяч рублей соотвественно).

Poco X4 GT оценён в 1900 злотых за 8/128 ГБ и 2000 злотых за 8/256 ГБ (около 23 тысяч и 25 тысяч рублей).

Что касается характеристик, то Poco F4 получит процессор Snapdragon 870, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 64-мегапиксельную основную камеру, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с зарядкой 67 Вт.