В сеть утекли цены новых среднебюджетных смартфонов Poco

Сегодня в 15:15
1 мин.
В сеть утекли цены новых среднебюджетных смартфонов PocoPoco F4 и X4 GT
На днях будут представлены новые среднебюджетные смартфоны Poco F4 и X4 GT. Однако официальный дистрибьютор Xiaomi в Польше поторопился и опубликовал цены и характеристики обоих телефонов.
Информацию, конечно, удалили, но журналисты успели переписать цены. Стало известно, что Poco F4 будет стоить 2200 злотых за конфигурацию 6/128 ГБ и 2400 злотых за конфигурацию 8/256 ГБ (около 27 тысяч и 30 тысяч рублей соотвественно).
Poco X4 GT оценён в 1900 злотых за 8/128 ГБ и 2000 злотых за 8/256 ГБ (около 23 тысяч и 25 тысяч рублей).
Что касается характеристик, то Poco F4 получит процессор Snapdragon 870, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 64-мегапиксельную основную камеру, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с зарядкой 67 Вт.
Poco X4 GT работает на процессоре Dimensity 8100 и оснащён 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем (частота обновления 144 Гц). Батарея у него больше — 5080 мАч, поддерживает зарядку 67 Вт.