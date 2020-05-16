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В сеть утекли фото грядущего смартфона Honor X10 в разных цветах
Его представят 20 мая
Уже совсем скоро — 20 мая — состоится презентация новой линейки Honor X10. Однако в интернете уже появилось немало информации об устройствах. Теперь в сеть утекли фото грядущего смартфона Honor X10 в разных цветах.
Сообщается, что фотографии смартфона опубликовали в китайской соцсети Weibo. На изображениях показаны устройства в трёх разных цветах: чёрном, оранжевом и синем.
Как можно увидеть на фото, Honor X10 будет оснащён прямоугольным модулем камеры, который похож на тот, что был у Honor 30.
Согласно ранней утечке, камера Honor X10 получит основной датчик на 40 Мп, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и датчик глубины на 2 Мп.
Напомним, стоимость Honor X10 будет начинаться с $254.