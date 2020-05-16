В сеть утекли фото грядущего смартфона Honor X10 в разных цветах

Сообщается, что фотографии смартфона опубликовали в китайской соцсети Weibo. На изображениях показаны устройства в трёх разных цветах: чёрном, оранжевом и синем.

Как можно увидеть на фото, Honor X10 будет оснащён прямоугольным модулем камеры, который похож на тот, что был у Honor 30.

Согласно ранней утечке, камера Honor X10 получит основной датчик на 40 Мп, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

Напомним, стоимость Honor X10 будет начинаться с $254.