В сеть утекли фото и характеристики нового доступного смартфона Honor X10

Итак известно, что смартфон получит IPS-экран диагональю 6,63 дюйма и разрешением FullHD+. Работать он будет на процессоре среднего уровня Kirin 820. Во фронтальной камере, расположенной, вероятно, на выдвижном модуле, будет присутствовать датчик на 16 Мп. Основная камера будет состоять из трёх модулей — на 40, 8 и 2 Мп. Смартфон будет выпущен с вариантами оперативной памяти 4 ГБ и 8 ГБ. Что касается постоянной, то будут предлагаться версии с 64/128/256 ГБ. Питать Honor X10 будет аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Есть поддержка быстрой 22,5-ваттной зарядки.

Презентация смартфона ожидается 20 мая в Китае.