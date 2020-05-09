В сеть утекли фото и характеристики нового доступного смартфона Honor X10
Информацией о характеристиках поделился пользователь Twitter Abid kabeer. Он сопроводил твит скриншотами из базы данных китайского регулятора TENAA. Поэтому мы также можем оценить внешний вид новинки.
Abid kabeer
Кроме того, на ресурсе Slashleaks разместили фотографию передней панели Honor X10 5G.
Slashleaks
Итак известно, что смартфон получит IPS-экран диагональю 6,63 дюйма и разрешением FullHD+. Работать он будет на процессоре среднего уровня Kirin 820. Во фронтальной камере, расположенной, вероятно, на выдвижном модуле, будет присутствовать датчик на 16 Мп. Основная камера будет состоять из трёх модулей — на 40, 8 и 2 Мп. Смартфон будет выпущен с вариантами оперативной памяти 4 ГБ и 8 ГБ. Что касается постоянной, то будут предлагаться версии с 64/128/256 ГБ. Питать Honor X10 будет аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Есть поддержка быстрой 22,5-ваттной зарядки.
Презентация смартфона ожидается 20 мая в Китае.