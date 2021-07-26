В сеть утекли фото нового двухэкранного смартфона Microsoft

Кажется, что основным аппаратным новшеством в Surface Duo 2 будет улучшенная система камер. Она будет включать в себя телефото, ультраширокоугольный модуль и стандартный. Также по слитым фото можно сказать, что Microsoft переместила сканер отпечатков пальцев в кнопку питания и изменила положение порта USB-C.