ferra.ru
Телефоны
Сегодня 20:26

В сеть утекли фото новых доступных смартфонов Honor

Они чем-то похожи на Huawei P40 Pro
Сегодня Huawei представила свои флагманские смартфоны серии P40. Однако это не единственные новинки от компании, которые ждут нас в ближайшее время. В сеть утекли фото новых доступных смартфонов Honor.

Речь идёт о модели Honor 30 Pro. Один из блогеров опубликовал фотографии устройства, которое он увидел в каком-то общественном месте. По снимкам видно, что у смартфона предусмотрен экран с загнутыми краями. На передней панели также заметны два модуля фронтальной камеры. В целом, у Honor 30 Pro будет немало общего с Huawei P40 Pro.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Фото: Gizchina

Пока про новинку от Honor известно не очень много. Ожидается, что устройство получит либо Kirin 990, либо Kirin 820 5G. Некоторые СМИ пишут, что анонс смартфона может случиться уже в конце марта.