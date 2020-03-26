В сеть утекли фото новых доступных смартфонов Honor

Речь идёт о модели Honor 30 Pro. Один из блогеров опубликовал фотографии устройства, которое он увидел в каком-то общественном месте. По снимкам видно, что у смартфона предусмотрен экран с загнутыми краями. На передней панели также заметны два модуля фронтальной камеры. В целом, у Honor 30 Pro будет немало общего с Huawei P40 Pro.