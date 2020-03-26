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В сеть утекли фото новых доступных смартфонов Honor
Они чем-то похожи на Huawei P40 Pro
Сегодня Huawei представила свои флагманские смартфоны серии P40. Однако это не единственные новинки от компании, которые ждут нас в ближайшее время. В сеть утекли фото новых доступных смартфонов Honor.
Речь идёт о модели Honor 30 Pro. Один из блогеров опубликовал фотографии устройства, которое он увидел в каком-то общественном месте. По снимкам видно, что у смартфона предусмотрен экран с загнутыми краями. На передней панели также заметны два модуля фронтальной камеры. В целом, у Honor 30 Pro будет немало общего с Huawei P40 Pro.
Пока про новинку от Honor известно не очень много. Ожидается, что устройство получит либо Kirin 990, либо Kirin 820 5G. Некоторые СМИ пишут, что анонс смартфона может случиться уже в конце марта.