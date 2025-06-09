В Сеть утекли изображения базового Poco F7 в «геймерском» стиле

Опубликовано 09 июня 2025, 10:301 мин.
В Сеть утекли изображения базового Poco F7 в «геймерском» стилеXiaomi готовит особую версию
Xiaomi, похоже, готовит специальную версию смартфона Poco F7, которая может выйти уже к концу месяца. По внешнему виду устройство сильно отличается от стандартных моделей серии и, скорее всего, будет ориентировано на геймеров. По крайней мере так пишут СМИ.
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В сеть попали фотографии нового телефона с необычным дизайном, вертикально размещёнными двумя основными камерами.
По слухам, это глобальная версия Redmi Turbo 4 Pro, переделанная для бренда Poco. Особый дизайн может быть частью сотрудничества с какой-нибудь франшизой (например, как в случае с Poco F6 и спецверсией в стиле «Дэдпула»).
Если верить инсайдам, эта версия получит основной сенсор — на 50 МП, а под корпусом, предположительно, будет чип Snapdragon 8s Gen 4. Экран — 6,83-дюймовый AMOLED, а батарея — ёмкостью 6500 мАч.
Пока что Xiaomi официально не раскрывает деталей.