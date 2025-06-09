В Сеть утекли изображения базового Poco F7 в «геймерском» стиле

Если верить инсайдам, эта версия получит основной сенсор — на 50 МП, а под корпусом, предположительно, будет чип Snapdragon 8s Gen 4. Экран — 6,83-дюймовый AMOLED, а батарея — ёмкостью 6500 мАч.

Пока что Xiaomi официально не раскрывает деталей.