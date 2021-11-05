В сеть утекли качественные фото Xiaomi 12

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В сеть утекли качественные фото Xiaomi 12Его называют первым смартфоном на базе Snapdragon 898
Издание Mydrivers поделилось рядом качественных рендеров неанонсированного флагмана Xiaomi 12. Напомним, что его называют первым смартфоном на базе процессора Snapdragon 898.
Так, согласно данным источников, финальная модель Xiaomi 12 будет похожа на опубликованные рендеры. Как видим, устройству приписывают дисплей с загибающимися краями, узкие рамки, а также вырез в центральной верхней части для одинарной селфи-камеры. Задняя панель включает в себя трехмодульную камеру с перископным датчиков.
По словам информатора Digital Chat Station, флагман уже сейчас находится на стадии тестового производства. Более того, по его словам, полномасштабное производство запустят уже в ноябре текущего года.
Устройству приписывают LTPO дисплей с настраиваемой частотой обновления от 1 до 120 Гц, емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.
Источник: mydrivers