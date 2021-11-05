В сеть утекли качественные фото Xiaomi 12

Так, согласно данным источников, финальная модель Xiaomi 12 будет похожа на опубликованные рендеры. Как видим, устройству приписывают дисплей с загибающимися краями, узкие рамки, а также вырез в центральной верхней части для одинарной селфи-камеры. Задняя панель включает в себя трехмодульную камеру с перископным датчиков.

По словам информатора Digital Chat Station, флагман уже сейчас находится на стадии тестового производства. Более того, по его словам, полномасштабное производство запустят уже в ноябре текущего года.

Устройству приписывают LTPO дисплей с настраиваемой частотой обновления от 1 до 120 Гц, емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.