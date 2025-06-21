В сеть утекли качественные рендеры Samsung Galaxy S25 FE

Опубликовано 21 июня 2025, 14:151 мин.
В сеть утекли качественные рендеры Samsung Galaxy S25 FEДо официального показа
Новые утечки вновь показали внешний вид будущего смартфона Samsung Galaxy S25 FE. Хотя устройство не покажут на июльской презентации Galaxy Unpacked, благодаря CAD-рендерам от SammyGuru мы уже можем представить, как будет выглядеть новинка.
© SammyGuru / OnLeaks
По дизайну Galaxy S25 FE сильно напоминает прошлую модель, но стал тоньше — 7,4 мм против 8 мм у S24 FE, а также немного короче. Рамки вокруг экрана, судя по всему, тоже уменьшатся.
Экран останется прежним — 6,7 дюйма, AMOLED, с частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера, возможно, получит обновление до 12 Мп (ранее было 10 Мп). Основная камера — 50 Мп, плюс широкоугольный модуль на 12 Мп и телеобъектив на 10 Мп.
Процессор пока не подтверждён: это может быть либо Exynos 2400, либо MediaTek Dimensity 9400. Согласно утечке с Geekbench, скорее всего, используется Exynos.
Galaxy S25 FE выйдет в конце 2025 года с новой оболочкой One UI 8.