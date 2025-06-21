В сеть утекли качественные рендеры Samsung Galaxy S25 FE

По дизайну Galaxy S25 FE сильно напоминает прошлую модель, но стал тоньше — 7,4 мм против 8 мм у S24 FE, а также немного короче. Рамки вокруг экрана, судя по всему, тоже уменьшатся.

Экран останется прежним — 6,7 дюйма, AMOLED, с частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера, возможно, получит обновление до 12 Мп (ранее было 10 Мп). Основная камера — 50 Мп, плюс широкоугольный модуль на 12 Мп и телеобъектив на 10 Мп.