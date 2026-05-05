В Сеть утекли характеристики, цены и рендеры Xiaomi 17T и 17T Pro

В Сеть утекли характеристики, цены и рендеры Xiaomi 17T и 17T ProЧем будет удивлять
Согласно утечкам, базовая версия Xiaomi 17T с памятью 12/256 ГБ во Франции будет стоить около 878 долларов. Более мощная модель 17T Pro с памятью 12/512 ГБ — примерно 1170 долларов. Теперь к характеристикам.
Xiaomi 17T.
Экран: 6,59 дюйма, AMOLED, частота обновления 120 Гц, разрешение 1,5K.
Процессор: Dimensity 8500-Ultra.
Память: 12 ГБ оперативной, до 512 ГБ основной.
Камеры: 50 Мп (главная), 50 Мп с 5-кратным зумом, 12 Мп (сверхширокоугольная). Фронтальная — 32 Мп.
Батарея: 6500 мА·ч, быстрая зарядка 67 Вт.
Корпус: пластиковая рамка.
Цвета: синий, чёрный, фиолетовый.
Xiaomi 17T Pro.
Экран: 6,83 дюйма, OLED, частота 144 Гц.
Процессор: Dimensity 9500.
Батарея: 7000 мА·ч, проводная зарядка 100 Вт и беспроводная — 50 Вт.
Основная камера: улучшенный 50 Мп сенсор. Остальные такие же, как у 17T.
Корпус: металлическая рамка.
Также поддерживает Wi-Fi 7.
Обе модели работают на Android 16 с оболочкой HyperOS. Точная дата выхода пока неизвестна. Возможно, в мае.