Опубликовано 05 мая 2026, 19:23
В Сеть утекли характеристики, цены и рендеры Xiaomi 17T и 17T Pro

Чем будет удивлять
В Интернете появилась информация о новых смартфонах Xiaomi 17T и 17T Pro. Если информация верна, то мы теперь знаем, как они выглядят, какие у них характеристики и сколько они будут стоить.
© WinFuture

Согласно утечкам, базовая версия Xiaomi 17T с памятью 12/256 ГБ во Франции будет стоить около 878 долларов. Более мощная модель 17T Pro с памятью 12/512 ГБ — примерно 1170 долларов. Теперь к характеристикам.

Xiaomi 17T.

© WinFuture

Экран: 6,59 дюйма, AMOLED, частота обновления 120 Гц, разрешение 1,5K.

Процессор: Dimensity 8500-Ultra.

Память: 12 ГБ оперативной, до 512 ГБ основной.

Камеры: 50 Мп (главная), 50 Мп с 5-кратным зумом, 12 Мп (сверхширокоугольная). Фронтальная — 32 Мп.

Батарея: 6500 мА·ч, быстрая зарядка 67 Вт.

Корпус: пластиковая рамка.

Цвета: синий, чёрный, фиолетовый.

Xiaomi 17T Pro.

© WinFuture

Экран: 6,83 дюйма, OLED, частота 144 Гц.

Процессор: Dimensity 9500.

Батарея: 7000 мА·ч, проводная зарядка 100 Вт и беспроводная — 50 Вт.

Основная камера: улучшенный 50 Мп сенсор. Остальные такие же, как у 17T.

Корпус: металлическая рамка.

Также поддерживает Wi-Fi 7.

Обе модели работают на Android 16 с оболочкой HyperOS. Точная дата выхода пока неизвестна. Возможно, в мае.