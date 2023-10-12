В Сеть утекли характеристики главного конкурента Xiaomi 14 и Galaxy S24 от Vivo

Однако ещё до официального анонса свежая утечка раскрыла ключевые характеристики старшей модели iQOO 12 Pro.

Согласно информации, полученной от известного инсайдера Digital Chat Station, следующий флагманский смартфон бренда будет оснащён новейшим дисплеем E7 AMOLED от Samsung.

Этот экран, вероятно, будет иметь изогнутые края и встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев от Goodix. Ожидается, что дисплей предложит разрешение 1.5K и частоту обновления 144 Гц.

Кроме того, iQOO 12 Pro получит степень защиты IP68 от пыли и воды, в то время как базовая модель iQOO 12, по слухам, будет иметь степень защиты IP64.

Под капотом устройства, скорее всего, будет процессор Snapdragon 8 Gen 3, дополненный до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ внутреннего накопителя.

Смартфон будет питаться от аккумулятора на 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 120 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт.

На задней панели устройства будет главный датчик OmniVision OV50H на 50 Мп и перископический зум-объектив OV64B на 64 Мп.