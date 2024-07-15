В сеть утекли характеристики и цена недорогого флагмана Samsung Galaxy S24 FE

Согласно его информации, смартфон будет оснащен чипсетом Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3, в зависимости от региона. Объем оперативной памяти составит до 12 ГБ, а для охлаждения будет использована испарительная камера.

Galaxy S24 FE получит 6.65-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, защищенный стеклом Gorilla Glass Victus+.

Корпус устройства будет выполнен из металла. Основная камера будет включать три модуля: 50-мегапиксельный основной сенсор, 12-мегапиксельный широкоугольный и телевик с 3-кратным оптическим зумом.

Стоимость базовой версии Galaxy S24 FE составит $599.