В сеть утекли характеристики и цены новейшей модели Apple iPhone 14 Max

Согласно информации инсайдера под ником shadow_leak в Twitter, iPhone 14 Max получит 6,68-дюймовый OLED-экран разрешением 2248×1284 пикселей. Частота обновления экрана составит 90 Гц. Источник добавил, что iPhone 14 Max будет оснащён чипсетом A15 Bionic, а также 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Ходят слухи, что только более дорогие iPhone 14 Pro и Pro Max будут оснащены чипсетом A16 Bionic.

На задней панели iPhone 14 Max будет установлена двойная камера, состоящая из датчиков по 12 мегапикселей.

Что касается цены, то модель 6 ГБ + 128 ГБ якобы будет стоить $899.