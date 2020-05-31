В сеть утекли характеристики и цены новых бюджетных смартфонов Xiaomi Redmi

В линейке будет три модели — Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C. Redmi 9A окажется наиболее дешёвым смартфоном. Он получит 6,53-дюймовый дисплей, новый процессор MediaTek Helio G25, основную камеру на 13 Мп и фронтальную на 5 Мп, а также большой аккумулятор на 5000 мАч.

У Redmi 9C будут примерно те же характеристики, только вот основная камера станет двойной — с датчиками на 13 Мп и 2 Мп.

Модель Redmi 9 будет оснащена уже четверной камерой с сенсорами на 13, 8, 5 и 2 Мп. В качестве аппаратной основы тут выступит MediaTek Helio G70. Аккумулятор будет всё таким же — на 5000 мАч.

Что касается цены, то Redmi 9A будет предлагаться за 100-120 евро, Redmi 9C — за 130-150 евро, Redmi 9 — за 160-180 евро.