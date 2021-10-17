В сеть утекли характеристики и цены новых смартфонов Xiaomi Redmi Note 11

Источник также поделился некоторыми характеристиками новинок. Если ему верить, Redmi Note 11 Pro будет оснащаться 120-Гц OLED-экраном и процессором Dimensity 920. Его стоимость составит $248 за версию 6 ГБ + 128 ГБ, $279 — за 8 ГБ + 128 ГБ и $311 — за 12 ГБ + 256 ГБ. Также сообщается, что Redmi Note 11 Pro получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и будет поддерживать всё-таки 67-Вт зарядку, а не 120-Вт. Что касается камеры, то у смартфона будет 108-Мп датчик, а ещё 16-Мп селфи-камера.

Модель Redmi Note 11 получит 120-Гц ЖК-дисплей и процессор Dimensity 810. Цены на разные варианты смартфона будут такие: $186 (6 ГБ + 128 ГБ) и $248 (8 ГБ + 128 ГБ). Redmi Note 11 тоже будет оснащаться батареей на 5000 мАч и будет поддерживать 33-Вт зарядку. В камере будет стоять основной 50-Мп датчик и 13-Мп фронтальный.