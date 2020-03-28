В сеть утекли характеристики и фото нового дешёвого смартфона Xiaomi Redmi

Речь идёт, конечно, о Redmi 9. Как и свои предшественники, он, скорее всего, будет очень недорогим. Например, в России Redmi 8 продавали по стартовой цене ниже десяти тысяч рублей.

Итак, по данным инсайдера Sudhanshu Ambhore, Redmi 9 будет работать на процессоре MediaTek Helio G80. На таком же чипсете недавно вышел Realme 6i. Оперативной памяти у нового Redmi в базовой версии ожидается 3 ГБ, а постоянной — 32 ГБ.

Основная камера смартфона получит основной датчик разрешением 13 Мп и дополнительные на 8 Мп (ультраширокоугольный), на 5 Мп (макрокамера) и на 2 Мп (сенсор глубины).

На слитом фото можно увидеть эту четырёхмодульную камеру. Также на задней панели расположен сканер отпечатков пальцев.