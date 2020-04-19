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В сеть утекли характеристики и внешность грядущих смартфонов Huawei среднего уровня

Линейки Huawei Nova 7
В сеть утекли характеристики и внешность грядущих смартфонов Huawei среднего уровня. Они будут поддерживать 5G, а старшая модель получит экран с закруглёнными краями.

Утечку опубликовали в китайской соцсети Weibo. Сообщается, что в линейке будет три модели. Все они получат четырехмодульную основную камеру, быструю 40-ваттную зарядку и поддержку 5G.

Huawei Nova 7 оснастят экраном диагональю 6,53 дюйма и разрешением Full HD+. Смартфон будет работать на процессоре Kirin 985, получит 8 ГБ оперативной памяти. В камере один из датчиков — 64-мегапиксельный. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

huaweicentral

Модель Huawei Nova 7 SE поступит в продажу с таким же экраном, но с процессором Kirin 820. В отличие от Nova 7 с 32-мегапиксельной фронталкой, устройство оснащено 16-мегапиксельной передней камерой.

huaweicentral

Старшая модель линейки Huawei Nova 7 Pro отличается от двух других двойной фронтальной камерой, экраном с закруглёнными краями и 50-кратным цифровым зумом. Процессор у неё также Kirin 985.

huaweicentral

Анонс смартфонов ожидается 23 апреля.

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