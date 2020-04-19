В сеть утекли характеристики и внешность грядущих смартфонов Huawei среднего уровня
Утечку опубликовали в китайской соцсети Weibo. Сообщается, что в линейке будет три модели. Все они получат четырехмодульную основную камеру, быструю 40-ваттную зарядку и поддержку 5G.
Huawei Nova 7 оснастят экраном диагональю 6,53 дюйма и разрешением Full HD+. Смартфон будет работать на процессоре Kirin 985, получит 8 ГБ оперативной памяти. В камере один из датчиков — 64-мегапиксельный. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.
huaweicentral
Модель Huawei Nova 7 SE поступит в продажу с таким же экраном, но с процессором Kirin 820. В отличие от Nova 7 с 32-мегапиксельной фронталкой, устройство оснащено 16-мегапиксельной передней камерой.
huaweicentral
Старшая модель линейки Huawei Nova 7 Pro отличается от двух других двойной фронтальной камерой, экраном с закруглёнными краями и 50-кратным цифровым зумом. Процессор у неё также Kirin 985.
huaweicentral
Анонс смартфонов ожидается 23 апреля.