В сеть утекли характеристики и внешность грядущих смартфонов Huawei среднего уровня

Утечку опубликовали в китайской соцсети Weibo. Сообщается, что в линейке будет три модели. Все они получат четырехмодульную основную камеру, быструю 40-ваттную зарядку и поддержку 5G.

Huawei Nova 7 оснастят экраном диагональю 6,53 дюйма и разрешением Full HD+. Смартфон будет работать на процессоре Kirin 985, получит 8 ГБ оперативной памяти. В камере один из датчиков — 64-мегапиксельный. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.