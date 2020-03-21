В сеть утекли характеристики младшей версии флагманского смартфона ZTE

Старшие версии Axon обычно имеют приставку Pro. Поэтому характеристики ZTE Axon 11 5G не удивляют своей «середнячковостью». Впрочем, кто-то всё равно ждал, что 23 марта выйдет флагман, и результаты тестирования Axon 11 5G в Geekbench их разочаровали.

Как сообщают источники, смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 765G, а не на топовом Snapdragon 865. Также известно, что устройство получит 6,6-дюймовый экран разрешением FullHD+ и частотой обновления 60 Гц. Из ранее «слитых» в сеть изображений мы знаем, что в дисплее будет вырез под фронтальную камеру.

Изображения также показали квадрокамеру с датчиком на 64 Мп. Инсайдеры утверждают, что Axon 11 5G будет поддерживать 18-ваттную быструю зарядку. Ёмкость аккумулятора впрочем неизвестна.