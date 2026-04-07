В сеть утекли характеристики недорогого смартфона Oppo F33 Pro 5G

У смартфона, как пишут СМИ, будет 6,57-дюймовый экран, процессор MediaTek 6360 Max и аккумулятор на 7000 мА·ч. Заряжать устройство можно по проводу 80 Вт. Также есть функция обратной зарядки на 10 Вт.

Камер у новинки две (и фронтальная): основная на 50 мегапикселей и датчик глубины на 2 мегапикселя. Фронтальная камера — тоже на 50 мегапикселей.

Корпус защищён по стандарту IP69K. Блок камер напоминает дизайн iPhone 17 Pro. Доступны красный и светло-голубой цвета.

Ожидаемая СМИ цена — ниже 375 долларов.