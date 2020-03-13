В сеть утекли характеристики новейшего флагманского смартфона Huawei

В новой линейке смартфонов Huawei всего ожидается три модели — Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro PE. Последняя, скорее всего, будет улучшенной версией предпоследней.

Если верить утечке, то Premium Edition получит OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, диагональю 6,7 дюйма и разрешением 1440 x 3160 пикселей.

Работать устройство будет на процессоре Kirin 990 5G. Получит 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Сообщается, что P40 Pro PE выйдет с пятимодульной основной камерой, которая будет включать в себя датчики на 52 Мп, 40 Мп, 8 Мп, 3D ToF сенсор и перископную камеру. Фронтальная камера будет представлена 32-Мп датчиком и 3D ToF.

Аккумулятор аппарат получит ёмкость 5500 мАч. Будет реализована поддержка быстрой 50-ваттной зарядки и беспроводной зарядки.