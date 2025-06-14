В сеть утекли характеристики Oppo K13 Turbo до официального анонса

По информации от надёжного инсайдера Digital Chat Station, K13 Turbo получит 6,8-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 2800×1280 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Фронтальная камера — 16 МП, основная система — два модуля на 50 и 2 МП.

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8s Gen 4, с оперативной памятью LPDDR5x и быстрым накопителем UFS 4.0. Топовая версия предложит 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Информации о батарее пока нет, но известно, что устройство будет работать на Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Дополнительно: в смартфон встроят сканер отпечатков пальцев прямо в экран и активную систему охлаждения. Корпус будет выполнен из пластика и получит защиту от воды по стандарту IPX8.

Официальный анонс пока не состоялся.