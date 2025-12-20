В сеть утекли характеристики первого смартфона Dreame

Согласно утечке, Dreame E1 получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран. Основная камера будет на 108 мегапикселей, дополненная макрокамерой и датчиком глубины по 2 мегапикселя каждый. Спереди расположится фронтальная камера на 50 мегапикселей.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 33 Вт. Смартфон также будет поддерживать сети 5G, NFC и получит разъём для наушников. Для защиты предусмотрен уровень IP64, сканер отпечатков пальцев встроен прямо в экран.