В сеть утекли характеристики удешевлённой версии Galaxy Note 10

Информацией поделился немецкий портал Winfuture. Если верить их сведениям, то Galaxy Note 10 Lite выйдет с Android 10 из коробки, а работать будет на процессоре Exynos 9810. Оперативной памяти у смартфона будет 6 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. AMOLED-дисплей устройства получит диагональ 6,7 дюйма и разрешение 2400 x 1080 пикселей. Камера у Galaxy Note 10 Lite будет тройной с датчиками на 12 Мп, хотя ранние слухи приписывали смартфону 48-мегапиксельную камеру. «Фронталка» устройства будет иметь датчик на 32 Мп.

Ёмкость аккумулятора аппарата составит 4500 мАч, есть также поддержка быстрой 25-ваттной зарядки. В комплекте со смартфоном будет идти стилус.

Стоимость новинки составит около 600 евро (примерно 41 000 рублей).